Torino, visita di Urbano Cairo al Filadelfia: a Juric una maglia per le 100 panchine

vedi letture

A quattro giorni da Natale il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto visita alla squadra al Filadelfia, sede degli allenamenti della squadra granata. Il patron granata ha salutato la squadra e ha regalato a Juric la maglietta con "Juric 100" come nome e numero di maglia, un modo per ringraziare il tecnico per le 100 panchine al Toro raggiunte nello scorso turno contro l'Empoli.

Tuttavia, non è stata solo una giornata di gioia per il patron granata e i tifosi torinisti: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club - dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile –, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Celesia per la scomparsa di Rosolino Celesia, ex calciatore del settore giovanile granata.

Ai suoi cari, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio del mondo granata", è il comunicato del club che piange la scomparsa dell'ex calciatore.