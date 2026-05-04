Torino, oggi commemorazione per Superga. Striscioni contro Cairo sulla strada per la basilica
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Nel giorno della ricorrenza dei 77 anni dalla strage di Superga, il Torino vive ore di emozione e commozione, così come tutto il mondo del calcio.
In mattinata sulle strade che portano al luogo della commemorazione sono comparsi diversi striscioni dei tifosi del Torino, tutti diretti verso l'attuale presidente Urbano Cairo: "Cairo, restituiscici il Toro", "Cairo vendi e vattene", "Rispetto per le nostre leggende. Disprezzo per chi le offende" e "A Superga sale chi li ama, non chi da 21 anni li profana", sono questi alcuni dei messaggi lasciati dai sostenitori granata con chiaro riferimento alla contestazione che oramai da mesi va avanti nei confronti del numero uno del club.
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