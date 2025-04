Torino, Zapata comincia a vedere l'obiettivo: l'attaccante sarà pronto per settembre

Duvan Zapata si è infortunato lo scorso 5 ottobre a San Siro durante la sfida contro l’Inter, e dieci giorni dopo (15 ottobre), all’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro. L’operazione è perfettamente riuscita - sottolinea Tuttosport facendo il punto sui progressi dell'attaccante del Torino - tant’è che da qualche giorno, sia pure con molta cautela, il giocatore sta lavorando al Filadelfia.

Se tutto procederà nel migliore dei casi Zapata potrà essere disponibile per il mese di settembre. Considerato che il campionato comincerà sabato 23 agosto con gli anticipi, è prevedibile la sua disponibilità piena dopo 3 o 4 giornate, visto che nel mese di settembre c’è anche la pausa riservata alle nazionali per i gironi di qualificazione mondiale. Naturalmente il giocatore parteciperà al ritiro estivo con la squadra e in quel periodo, dopo metà luglio, comincerà a forzare e a disputare le prime partitelle in famiglia.

Zapata, prima dell'infortunio risalente appunto allo scorso ottobre, in sette presenze aveva realizzato 3 gol portando il Torino in testa alla classifica. Con la sua assenza la situazione è crollata e, ad un certo punto, la squadra si è trovata in una posizione molto preoccupante a causa di una serie di sconfitte.