Torna la Champions - Nagelsmann vs Klopp. Il Lipsia ammazza-grandi ci prova di nuovo

vedi letture

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

La storia europea del Lipsia ha inizio recente e sviluppo rapidissimo, in pieno stile Red Bull. Nel 2017/2018, dopo esser stato estromesso dalla Champions ai gironi, ecco l'eliminazione del più quotato Zenit agli ottavi di Europa League, prima del ko contro l'OM ai quarti. La stagione successiva arrivò un inatteso ko nella fase a gruppi di Europa League, quindi la scorsa stagione ecco il grande rientro in Champions con l'arrivo in panchina di Julian Nagelsmann. E proprio quella dello scorso anno è ad oggi la miglior campagna europea della squadra dei bibitari: arrivata alla fase a gruppi da outsider, il Lipsia si è imposto col primato lasciandosi alle spalle il Lione ed eliminando Zenit e Benfica, squadre con una grande abitudine in fatto di coppe europee. Agli ottavi lo scoglio che sembrava insormontabile, ovvero il Tottenham: ma con due successi, segnando 4 gol e subendone zero, arrivò una storica qualificazione ai quarti. Dove in gara secca, a Lisbona, il Lipsia eliminò una contender come l'Atletico Madrid. Poi, in semifinale, il ko col PSG di Neymar e Mbappé.

E qui si arriva a questa stagione: molti aspettavano il Lipsia al varco, dopo l'exploit della scorsa stagione. Il girone in fondo era particolarmente duro, con PSG, Manchester United e Basaksehir. Ma anche in questo caso la banda di Nagelsmann ha zittito i detrattori con 4 successi su 6 partite, una qualificazione meritata e l'esclusione eccellente del Manchester United. L'urna di Nyon ha accoppiato i tedeschi col Liverpool agli ottavi. Una sfida all'apparenza proibitiva, in cui Nagelsmann se la vedrà col suo amico e mentore Jurgen Klopp. Ma come ha dimostrato la storia recente, niente è impossibile per questo sorprendente Lipsia...