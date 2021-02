Torna la Champions - Real Madrid, una superpotenza fragile per la Dea. Scoglio ottavi da 2 anni

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Vittoria, vittoria, e vittoria. Fra il 2015 e il 2018, il Real Madrid di Zinedine Zidane, almeno quello formato europeo, non conosceva sosta. Col francese in panchina i Blancos hanno fatto la storia e frantumato record, vincendo per tre volte consecutive la Champions League. Poi, con l'addio di Cristiano Ronaldo, ecco che le Merengues hanno iniziato a perdere certezze e gol decisivi (oltre che Zizou, temporaneamente allontanatosi da Valdebebas), da qui le ultime due fallimentari (per chi è abituato a vincere ogni anno) campagne Champions con due eliminazioni agli ottavi di finale. Nel 2018/2019 con Santiago Solari in panchina i Blancos furono asfaltati dall'Ajax al Bernabeu. L'anno scorso, di nuovo con Zidane in panchina, l'eliminazione per mano del Manchester City prima della Final Eight di Lisbona.

Andamento lento anche in questa stagione - In Champions, nel girone con Inter, Shakhtar e 'Gladbach, il Real Madrid ha faticato come mai prima, riuscendo a qualificarsi come prima del girone solo nell'ultima sfida. E in Liga le cose non vanno particolarmente meglio. I Blancos sono secondi, ma a -5 dall'Atletico Madrid primo e con 2 gare in più già giocate. Quindi un distacco che potenzialmente potrebbe già essere di -11. Quindi l'eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell'Alcoyano e dalla Supercoppa per colpa del ko contro l'Athletic Bilbao. Per questi motivi, ma pure per dare un futuro più sereno a Zizou, la doppia sfida con l'Atalanta deve essere vista come unica ancora di salvezza della stagione.