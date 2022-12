Totti e il caso Karsdorp: "Non entro nella questione, ma l'allenatore può permettersi tutto"

vedi letture

In una lunga intervista al canale twitch BepiTv1, Francesco Totti ha parlato di di Mourinho, bocciando l'ipotesi ventilata nelle ultime ore di un possibile avvicendamento dello Special One sulla panchina del Portogallo al posto di Fernando Santos, magari con un doppio incarico che gli consenta di continuare a guidare anche la Roma: "Io penso che se ha la possibilità di allenare un club è giusto che continui solo con il club. Il caso Karsdorp? Non voglio entrare nella questione perché non conosco i fatti, solo loro sanno quello che è successo ma l'allenatore può permettersi tutto".