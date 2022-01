Tra poco Inter-Juve, Szczesny regolarmente in campo per il riscaldamento a San Siro

Wojciech Szczesny è regolarmente in campo per il riscaldamento con i suoi compagni. Il portiere polacco, che non ha potuto trascorrere la notte e la giornata in hotel in compagnia della squadra, non avendo il green pass, partirà dalla panchina ma sta svolgendo il riscaldamento con Perin e Pinsoglio sul campo di San Siro, dove i bianconeri contenderanno a breve la Supercoppa all’Inter.

