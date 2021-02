Tra poco Lazio-Bayern, intanto Lotito parla di Inzaghi: "Come se fosse un figlio"

Nel corso della lunga intervista a Sky Sport, Claudio Lotito ha parlato anche di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio. "Mai stati rapporti di tensione, ma confronti dialettici sì. Come in una famiglia se ci sono considerazioni da fare è giusto che io le faccia, come se fosse un figlio. Questo vale anche per me, non penso di avere le idee in mano ma credo che tutti devono dare il proprio contributo, in forma non autoritaria ma autorevole".