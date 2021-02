Tra poco Lazio-Bayern: la prima volta. E i biancocelesti in casa coi tedeschi sono (quasi) perfetti

C'è sempre una prima volta. Lazio e Bayern Monaco, in campo stasera alle ore 21:00 all'Olimpico, non si sono mai sfidate. I biancocelesti hanno giocato contro squadre tedesche, 16 volte in tutto, ma mai contro i bavaresi. Il bilancio per ora è di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, con un ruolino di marcia impressionante in casa: 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Bayern così è avvisato.