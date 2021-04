Tra poco Roma-Ajax, Mkhitaryan: "Sarà una partita difficile ma siamo pronti"

Henrikh Mkhitaryan, riferimento offensivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida di Europa League contro l'Ajax: "Sappiamo che sarà una partita difficile ma siamo pronti, abbiamo fatto di tutto per arrivare preparati a questo appuntamento e dovremo lottare fino alla fine. Speriamo di non commettere errori, ogni ingenuità potrebbe rivelarsi decisiva: non pensiamo alla vittoria dell'andata ma solo a stasera, si parte da 0-0 e faremo di tutto per vincere".

Come ti senti?

"Sto bene, farò tutto il possibile per dare una mano ai miei compagni".