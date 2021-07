Trezeguet: "Juve, sbagliato cedere Coman, ma Ronaldo è stato un colpo di genio"

vedi letture

David Trezueguet, ex ambasciatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha spiegato il motivo per il quale ha lasciato i bianconeri: "Volevo reinserirmi nel calcio. Voglio dimostrare a me stesso di poterlo fare". Poi una valutazione su quanto fatto dal club in questi anni sul mercato: "L'errore più grande è stato lasciare andare via Coman, il colpo di genio è stato prendere Cristiano Ronaldo".