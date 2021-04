Tuchel e la nuova Champions League: "Non mi piace. Sono solo più partite in calendario"

Thomas Tuchel critica il nuovo format della Champions League che partirà dal 2024. Il manager del Chelsea alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, s'è espresso così sul tema: "Non sono sicuro che mi piaccia, vedo solo più partite in calendario ed è difficile per me essere felice di ciò. Tutti gli allenatori e i giocatori credo avranno la stessa opinione: Nations League, Mondiali per Club, nazionali... Non è più qualità ma più partite. Non sono contento della nuova Champions League ma non ci ho giocato alcun ruolo in questa decisione".