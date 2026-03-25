Tutti pazzi per Koné: sulle sue tracce quattro big di Serie A, ma il Sassuolo l'ha 'blindato'

Le prestazioni di Ismael Koné non stanno passando inosservate e il suo nome è finito sul taccuino di diversi club di primo piano. Il centrocampista del Sassuolo, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, si è trasformato in uno degli elementi più affidabili della squadra neroverde, attirando - scrive Il Resto del Carlino - l’interesse di diverse società italiane, tra cui anche il Milan, che nelle ultime settimane avrebbe mosso i primi passi per informarsi sulla situazione.

Classe 2002, Koné ha conquistato spazio e continuità grazie a un rendimento costante: 27 presenze in campionato, quasi tutte da titolare, e cinque reti che testimoniano anche la sua capacità di incidere in fase offensiva. Nel corso della stagione ha dimostrato anche grande duttilità, come nella gara contro la Juventus, quando è stato schierato in un ruolo più arretrato accanto a Vranckx, offrendo una prova di grande intensità proprio contro una delle squadre che lo segue con attenzione in vista del mercato estivo.

Sul suo futuro il diretto interessato ha preferito non sbilanciarsi: “Il mio futuro? Lo conosce Dio”, ha dichiarato recentemente, lasciando aperta ogni possibilità. Intanto, oltre a Juventus e Milan, anche Roma e Napoli avrebbero mostrato interesse. Nel frattempo il Sassuolo ha deciso di tutelarsi, riscattando il cartellino dal Marsiglia per circa dieci milioni e prolungando il contratto fino al 2030. La posizione del club è chiara: per trattare la cessione servirà un’offerta almeno tripla rispetto all’investimento fatto.