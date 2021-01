Tutto facile per la Juventus: 2-0 sulla SPAL all'intervallo. A segno Morata e Frabotta

Tutto fin troppo facile per la Juventus, nonostante una SPAL arrembante soprattutto nei primi minuti di gioco ma punita dai propri errori individuali. I bianconeri chiudono sul risultato di 2-0 il primo tempo del quarto di finale di Coppa Italia contro gli estensi: la squadra di Pirlo passa la prima volta su rigore, assegnato per fallo di Vicari su Rabiot e trasformato da Morata. Poco dopo la mezz'ora, il raddoppio, siglato da Frabotta, ma nato da una grande iniziativa di Kulusevski. Solo un abbozzo di reazione da parte della formazione ospite, non sufficiente a preoccupare più di tanto il quasi 43enne Buffon. Nel finale, infortunio per Federico Bernardeschi: da capire se ci sarà a inizio ripresa, o se al suo posto dovrà entrare il giovane Di Pardo (più complicato pensare a un rientro di Chiesa visto il parziale maturato sinora). Fin qui, per la Vecchia Signora, tutto davvero semplice.