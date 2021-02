Tutto fatto, ma per l'annuncio serve ancora tempo. Il punto sul rinnovo Lazio-Inzaghi

Ieri sembrava la giornata giusta per chiudere la telenovela del rinnovo di Inzaghi con la Lazio una volta per tutte. E invece - sottolinea Il Messaggero - si è consumato a Formello un incontro veloce dopo le ultime svariate telefonate. E' arrivato all'ora di pranzo, Lotito, si è diretto in Foresteria dai giocatori prima dello sciogliete le righe. Già perché Inzaghi aveva deciso di far saltare la seduta pomeridiana, una scelta che sembrava propedeutica proprio al faccia a faccia con Lotito finale. Invece serviranno un altro paio di puntate, vanno colmate le ultime distanze economiche. Inzaghi si è convinto a mettere nero su bianco un triennale (sino al 2024) purché arrivi a guadagnare almeno 8,5 milioni grazie a un contratto pieno di bonus a salire. Simone pretende anche per il suo staff delle precise garanzie.