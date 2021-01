Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: turnover per Gasp, Zapata e Ilicic partono dalla panchina

Udinese e Atalanta scendono in campo per il recupero della decima giornata di Serie A. Il match della Dacia Arena fu rinviato a causa del maltempo e delle condizioni di gioco. Mister Gotti conferma il solito 3-5-1-1 con De Paul, Arslan e Mandragora in cabina di regia. In attacco Pereyra si muoverà alle spalle di Lasagna.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti

Diverse scelte a sorpresa per mister Gasperini che cambia cinque elementi rispetto la sfida contro il Genoa: Zapata e Ilicic partiranno dalla panchina, con Muriel unica punta. Miranchuk e Malinovskyi si piazzeranno sulla trequarti, con De Roon e Pessina in mezzo al campo. Out anche Gosens, al suo posto Maehle.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maelhe; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini