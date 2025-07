Ufficiale Runjaic rinnova con l'Udinese: il suo contratto ora terminerà nel 2027

L'Udinese annuncia, a sorpresa, il rinnovo di Kosta Runjaic. "Mister Kosta Runjaic rinnova fino al 30 giugno 2027!", si legge sui social del club bianconero. Questo invece il comunicato sul sito: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Kosta Runjaic fino al 30 giugno 2027.

Il club e mister Runjaic hanno voluto rinsaldare il rapporto già in essere per questa stagione dando ulteriore slancio al percorso tecnico intrapreso la scorsa stagione. Contestualmente sono stati rinnovati anche gli accordi con l'allenatore in seconda Przemyslaw Malecki ed il collaboratore tecnico Alex Trukan. Udinese augura buon lavoro a Runjaic ed al suo staff con l'auspicio di raggiungere insieme nuovi ed ambizioni traguardi". Runjaic, nato a Vienna nel 1971, vanta una carriera da allenatore che, sebbene non abbia ancora toccato i vertici dei principali campionati europei, è caratterizzata da una solida esperienza e da un buon rendimento medio di 1.59 punti a partita su un totale di oltre 500 gare gestite. Dopo diverse esperienze in Germania, tra cui Darmstadt (91 partite, 1.49 punti/partita), MSV Duisburg (31 partite, 1.39 punti/partita) e soprattutto 1.FC Kaiserslautern (77 partite, 1.65 punti/partita), ha saputo lasciare un segno.

Il suo periodo più significativo in termini di numero di panchine è stato al Pogon Szczecin in Polonia, dove ha guidato la squadra per ben 169 partite tra il 2017 e il 2022, mantenendo una media di 1.59 punti a partita. Successivamente, al Legia Varsavia (2022-2024), ha registrato la sua media punti più alta con 1.88 punti a partita in 84 gare, conquistando anche la Coppa di Polonia e la Supercoppa polacca.

Attualmente alla guida dell'Udinese dalla stagione 2024-2025, Runjaic ha finora totalizzato 41 partite con una media di 1.22 punti a partita. Un rendimento che gli ha garantito la conferma da parte dei vertici del club.