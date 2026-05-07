Udinese, avanti con il capitano: Jesper Karlstrom ha rinnovato fino al 2028. L'annuncio
L’Udinese e Jesper Karlstrom vanno avanti insieme. Il club bianconero ha infatti annunciato il prolungamento del contratto con il capitano fino al 30 giugno 2028.
Il comunicato stampa. “Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra. Ben 74, infatti, le sue presenze con un gol realizzato ma, soprattutto, tanto fosforo e leadership al servizio della squadra.
Una continuità di rendimento invidiabile quella di Jesper che è stato schierato praticamente per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3150 disponibili nell'ambito delle 35 partite da lui giocate finora. Numeri importanti che testimoniano la sua importanza all'interno dello scacchiere bianconero”.
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