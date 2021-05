Udinese, Carnevale: "Da Paul al Napoli? Non lo so, ma chi lo prende fa un grande affare"

"Infuriati per la partita di ieri? Sì, fino all'83' avevamo la partita in pugno e mi aspettavo il secondo gol. Siamo un po' amareggiati, ieri abbiamo messo sotto la Juventus. Avevamo la sensazione che la Juventus non potesse mai pareggiare la partita, la differenza la fanno i campioni, in questo caso Ronaldo. Non è stata una delle migliori Juventus ieri sera però ogni squadra ha il suo campione". Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli e attuale osservatore dell'Udinese, ha commentato così a Radio Marte la sconfitta dei friulani maturata nel finale: "Il gol vittoria di Ronaldo? Il campo era bagnato e Ronaldo è stato bravo, peraltro la palla tocca prima il petto di Samir. Non darei colpe a Scuffet. De Paul al Napoli? Questo non lo so, so solamente che chi lo prenderà non solo farà un affare ma prendere un giocatore di alta qualità. L'abbiamo preso dopo un campionato non buono a Valencia ma l'avevo già segnalato. Noi, come Udinese, abbiamo creduto in questo ragazzo e sapevamo che da un momento all'altro potesse esplodere. Ora è un giocatore fortissimo, ovunque lo metti sa giocare. Ha pure una grande resistenza fisica, mi ha sorpreso in quello".