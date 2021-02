Udinese, contusione al ginocchio per Deulofeu: salterà la partita contro il Parma

Una brutta contusione al ginocchio subita nella giornata di ieri dovrebbe costringere Gerard Deulofeu a saltare la partita contro il Parma in programma per il weekend. Molto difficile se non impossibile che il giocatore riesca a recuperare in tempo per la partita. A riportarlo è TuttoUdinese.