Udinese, De Paul: "Commettiamo sempre gli stessi errori, è mancata la concentrazione"

Al termine della sfida persa contro la Sampdoria, il capitano bianconero Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Sicuramente dobbiamo fare qualche riflessione e un paio di riunioni perché continuiamo a fare gli stessi errori. Giochiamo bene ma quando abbiamo la partita in mano ci viene a mancare qualcosa e così non basta. La concentrazione è quello che ci è mancato oggi ed è quello che è mancato in altre occasioni, dobbiamo lavorare su questo e migliorare il nostro approccio soprattutto nelle due aree. Adesso è arrivato il momento di lasciare da parte le parole e di mostrare i fatti. Abbiamo parlato tanto ma i fatti dicono che finora abbiamo fatto il girone d'andata che volevamo e in questo momento sono i fatti che contano. Mercoledì dobbiamo andare in campo dando tutto quello che abbiamo, io continuo a credere nei miei compagni ma sicuramente abbiamo da lavorare".