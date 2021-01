Udinese, Gotti: "Nelle conversazioni con la società non mi sono mai sentito in discussione"

vedi letture

Nel post gara della sfida contro l'Atalanta, il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato anche della sua posizione, dopo le voci dei giorni scorsi che lo vedevano in bilico: "Nelle conversazioni con la società non mi sono mai sentito in discussione. Quello che non va bene è che il fatto che si facciano buone prestazioni mancando negli episodi vuol dire che non sono buone prestazioni. Non è facile metterci mano, però questa è la direzione che stiamo cercando di perdere”.