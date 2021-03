Udinese, Gotti: "Prodezza di Pandev, mi sento di applaudirlo. Avanti una gara per volta"

Al termine del pareggio maturato contro il Genoa, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Per tutta la partita non abbiamo concesso molto e Pandev ha fatto una vera prodezza per cui mi sento di applaudirlo, poi solo nel finale abbiamo subito un po'. Forse ho sottovalutato la stanchezza di alcuni miei giocatori ma alla fine la mia sensazione è che comunque avremmo subito il Genoa, prendiamoci la continuità dei nostri risultati e andiamo avanti così. Credo che Pereyra abbia la grande capacità di interpretare la partita con sensibilità, io cerco solo di leggere la partita e metterlo in campo nella posizione in cui rende di più. In questo periodo stiamo trovando continuità e cerchiamo di trovare un modo affinché questo possa continuare, assieme all'atteggiamento e alla voglia di vincere. Ora abbiamo 33 punti e dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta".