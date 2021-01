Udinese, Llorente in pole per l'attacco ma spunta anche il nome di Eder

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Udinese continua a cercare una punta che possa liberare Lasagna in chiave Verona. Llorente è in cima alla lista e i bianconeri sono in vantaggio rispetto al Benevento, ma un'altra candidatura è quella di Eder, che vorrebbe rientrare in Italia e che potrebbe fare al caso dei friulani. Più staccato ma sempre tra i nomi vagliati anche Diaw del Pordenone.