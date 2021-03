Udinese, Musso: "Quagliarella e Dybala imprevedibili. Con Ibra, CR7 e Lukaku le sfide più dure"

Intervistato da AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, il portiere dell’Udinese Juan Musso si è soffermato sugli attaccanti del nostro campionato: "Quagliarella mi sorprende spesso, come anche Dybala: sono due davvero imprevedibili. E poi quest'anno mi ha colpito Ibra: magari non lo vedi per un po', ma alla prima occasione segna. Affrontare Zlatan, come Cristiano Ronaldo o Lukaku, è un grande stimolo: sono le sfide più dure, però pure le più eccitanti".