Udinese, Runjaic: "Mi aspetto una gara seria, giocata con coraggio e determinazione"
Nel pre-partita di Parma-Udinese ha parlato mister Kosta Runjaic ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Oggi mi aspetto una partita seria, giocata con concentrazione contro una squadra forte in casa e con ottimi giocatori. Voglio vedere coraggio, attenzione e determinazione. Mi aspetto più gol da tutti. Oggi ho scelto Zemura perché Kamara si è infortunato. Anche Piotrowski e Zanoli vogliono dimostrare di poter fare bene".
