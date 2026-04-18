Udinese, Runjaic: "Un vero peccato, Kabasele ha preso una decisione sbagliata"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara persa in casa contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è un vero peccato, non dovremmo perdere questo tipo di partite. Eravamo la squadra più attiva e vivace, abbiamo avuto più possesso e creato più occasioni. In queste partite dove l'avversario difende bene con una linea bassa, non devi commettere errori e trovare il vantaggio. Abbiamo avuto, soprattutto nella ripresa, diverse occasioni, non le abbiamo sfruttate. Il nostro difensore ha preso la decisione sbagliata di anticipare davanti all'area, invece che rimanere alle spalle dell'uomo, siamo andati sotto e poi ci abbiamo provato. C'era caldo oggi, abbiamo messo tutte le energie, siamo stati produttivi e abbiamo creato. Peccato, ci abbiamo provato".

Novità sulle condizioni di Kristensen?

"Al momento non lo so, mi hanno detto che non poteva continuare. Spero nulla di serio, gli infortuni alla testa vanno controllati con attenzione particolare e faremo controlli profondi. Abbiamo una settimana lunga davanti a noi, possiamo recuperare e prepararci al meglio per la prossima gara".

Speri lunedì di riavere qualche infortunato? Davis ce la fa?

"Non è un'altra squadra senza Davis, è l'Udinese senza Davis. Ci proveremo, se non ce la farà avremo Buksa più preparato, con una settimana in più di allenamento, oggi abbiamo visto belle giocate da parte sue. Vedo anche i miglioramenti di Gueye, avremo una lunga settimana e ci prepareremo al meglio possibile. Proveremo a fare una bella partita e raccogliere punti".