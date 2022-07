ufficiale Bologna, preso il 2005 Matteo Schiavoni dal CF Montreal. Il comunicato

Colpo per il futuro del Bologna che ha acquistato Matteo Schiavoni dal Montreal. Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Bologna annuncia di avere acquisito a titolo definitivo dal CF Montreal il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Schiavoni. Cresciuto tra le fila del Lachine SC, il centrocampista nato a Montreal il 9 aprile 2005 ha poi esordito nel Settore Giovanile del CF Montreal nel 2019 con la formazione U14. Ha poi vestito le maglie dell’ Under15, Under17 e Under23. Schiavoni possiede la doppia cittadinanza canadese e italiana e ha già vestito la maglia rossoblù lo scorso marzo, arrivato in prestito tra le fila della squadra allenata da Paolo Magnani per partecipare alla 72° edizione Torneo di Viareggio".