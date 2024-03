Ufficiale Schiavoni, Erasmus finito: il centrocampista lascia il Bologna e torna al Montreal

Prosegue la collaborazione tra Bologna e Montreal CF. Il club canadese ha riportato a casa Matteo Schiavoni, centrocampista italo-canadese classe 2005 che nel luglio 2022 sbarcò a Bologna, nell'altro club di Saputo.

Il Montreal ha annunciato il suo ritorno con un comunicato diramato nelle ultime ore e ha anche svelato di aver fatto firmare un contratto al centrocampista classe 2006 Alessandro Biello.

Per Schiavoni che nella squadra Primavera quest'anno ha trovato pochissimo spazio contratto di un anno con opzione per le successive tre stagioni. Con Biello , invece, accordo biennale con opzione per altri tre anni.

Nell'estate 2002, Giovanni Sartori motivò così l'acquisto di Schiavoni: "L’esperienza di Matteo in maglia rossoblù al torneo di Viareggio è stata l’occasione per scoprire un giocatore dal profilo interessante. L’esperienza bolognese è piaciuta anche al ragazzo che ha espresso la sua volontà nel proseguire la carriera nel nostro Club. È la prima volta che portiamo in rossoblù un giocatore cresciuto nel CF Montreal e siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita di un giovane proveniente dal club canadese con cui negli anni stiamo costruendo una forte sinergia".