ufficiale Cagliari, rinnovo fino al 2027 per il centrale Alberto Dossena

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha annunciato il rinnovo contrattuale del difensore Alberto Dossena (nella foto con l'entourage di P&P, Andrea Pastorello, Michele Bianchini Mortani e Cristina Guerri) legatosi al club rossoblù fino al giugno 2027: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alberto Dossena che ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione. Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile dell’Atalanta, debuttando in Serie B a 19 anni con il Perugia. Indosserà poi le maglie di Siena, Pistoiese, Alessandria e Avellino.

L'incontro con la Sardegna è dell'estate 2022; fa il suo esordio in rossoblù il 2 settembre all'Unipol Domus nella sfida contro il Modena. Tra le rivelazioni dello scorso campionato cadetto, è stato tra i giocatori simbolo della promozione in A: muro difensivo, abile in marcatura e nella guida del reparto. All'alba della stagione 23/24 l'ennesima soddisfazione: il primo gol in rossoblù, realizzato nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo, viatico ideale per cimentarsi con il nuovo palcoscenico della massima serie. Il Cagliari e Dossena proseguono insieme il proprio cammino: congratulazioni Alberto!".