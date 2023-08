ufficiale Demiral saluta la Serie A e l'Atalanta, è un nuovo difensore dell'Al-Ahli

Merih Demiral è un nuovo calciatore dell'Al-Ahli. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, la Dea ha reso nota la cessione del centrale turco che si trasferisce in Saudi Pro League, prima divisione del campionato dell'Arabia Saudita.

I dettagli dell'operazione

Demiral si trasferisce all'Al-Alhi a titolo definitivo e lascia la Serie A dopo aver vestito le maglie di Sassuolo, Juventus e, appunto, Atalanta. Alla società nerazzurra andranno 18 milioni di euro, cifra che andrà ad arricchire ancora di più le casse della Dea che in questa finestra di mercato ha incassato tantissimo grazie soprattutto alla cessione di Rasmus Hojlund, passato al Manchester United per 85 milioni di euro, bonus inclusi. Per il difensore contratto triennale da 16 milioni di euro netti a stagione.