ufficiale Empoli, Davide Zappella lascia gli azzurri. Passa al Pescara in prestito

Davide Zappella lascia l'Empoli e si trasferisce in prestito al Pescara. Questo il comunicato del club azzurro: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pescara Calcio per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione degli abruzzesi del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Zappella".