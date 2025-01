Ufficiale Trapani, nuovo innesto per la difesa: dalla Virtus Entella arriva Zappella

La società FC Trapani 1905 comunica l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Zappella. Difensore, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli cui esordisce, in serie B, nella stagione 2017/2018. Successivamente il trasferimento in Serie C dove veste le maglie di Cuneo, Arezzo e Piacenza. Nella stagione 2020/2021 torna all’Empoli, in cadetteria, ma a gennaio dello stesso anno il ritorno in serie C, a Cesena. Dopo una breve parentesi con il Pescara, nella stagione 2022/2023, passa alla Virtus Entella dove, complessivamente, fino a questa prima parte della stagione colleziona 65 presenze e una rete.

Zappella si è già aggregato al gruppo e vestirà la maglia numero 17.

«Il mio arrivo qui a Trapani è stato definito davvero poco tempo» ha dichiarato il neo calciatore granata. «Appena ho ricevuto la proposta ho accettato subito di buon grado conoscendo la piazza e le ambizioni della società. Sono un quinto che ama giocare a tutta fascia, amo sia attaccare che difendere e servire anche qualche cross. Sono pronto a scendere in campo – conclude – e dare subito il mio contributo».