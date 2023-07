ufficiale Fiorentina, Toni Fruk torna in Croazia: ha firmato con il Rijeka

L'attaccante della Fiorentina, Toni Fruk, lascia il capoluogo toscano per fare ritorno in Croazia, nello specifico al Rijeka. Come riferito dal sito ufficiale della società fiumana, l'attaccante croato firmerà un quadriennale.

"Sono contento di essere venuto al Rijeka, è un grande onore e un piacere essere qui. Il desiderio dell'allenatore Jakirovic è stato il fattore decisivo, abbiamo parlato molto, ha mostrato grande interesse a portarmi qua", ha detto Toni Fruk. Secondo quanto riportato dai media croati inoltre, l'ormai ex attaccante dei Viola dovrebbe essersi trasferito a titolo gratuito e la Fiorentina avrebbe mantenuto una percentuale sulla futura rivendita.