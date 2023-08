ufficiale Genoa, preso Messias. Arriva in prestito con obbligo di riscatto

Junior Messias è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa, che con un'operazione lampo lo ha prelevato dal Milan: "Walter Junior Messias è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore brasiliano, nato a Belo Horizonte il 13/05/1991, arriva dall'AC Milan in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Vanta 87 presenze con 19 reti in Serie A e 11 presenze con 2 reti in UEFA Champions League. Benvenuto!".

Questo il comunicato del Milan, che ne ha annunciato anche il rinnovo: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Walter Junior Messias al Genoa CFC. Contestualmente il Club ha prolungato il contratto con Messias fino al 30 giugno 2025. Il Club rossonero augura a Junior le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura con il Genoa".