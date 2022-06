"Benvenuto al primo nuovo arrivato della stagione 2022/23": così l'Hellas Verona ha annunciato, via social, l'approdo in gialloblù di Roberto Piccoli, che arriva dall'Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 - da Atalanta BC il diritto alle prestazione sportive del calciatore Roberto Piccoli".

Roberto, 𝐴𝑇𝑇𝐴𝐶𝐶𝐴𝑁𝑇𝐸.

Benvenuto al primo nuovo arrivato della stagione 2022/23 🔥🟡🔵

Welcome to the first new striker of 2022/23 season 💛💙#HVFC #DaiVerona #Piccoli pic.twitter.com/C0gi9aYpad

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) June 30, 2022