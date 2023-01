ufficiale Il Monza saluta Siatounis. Passa a titolo definitivo all'Entella

Si chiude l'avventura al Monza di Antonis Siatounis, che dopo la storica promozione in A con i brianzoli, si trasferisce all'Entella. Il centrocampista saluta la truppa lombarda a titolo definitivo.

Ecco la nota:

"AC Monza comunica che Antonis Siatounis si trasferisce alla Virtus Entella a titolo definitivo, con facoltà di riacquisto a favore dei biancorossi.

Il centrocampista greco ha collezionato due presenze in Serie B con AC Monza, nella stagione della storica promozione in Serie A.

In bocca al lupo Antonios!".