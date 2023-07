André Onana è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. I Red Devils hanno appena comunicato sui loro canali l'arrivo a titolo definitivo dall'Inter del portiere camerunese, che ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Questo il simpatico annuncio del club di Premier League relativo all'acquisto del classe 1996 ex Barcellona e Ajax:

That's his name 👇@AndreyOnana is United! 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 20, 2023