ufficiale Inter, un altro portiere saluta. Radu si trasferisce al Bournemouth

vedi letture

Andrei Radu lascia nuovamente l'Inter e si accasa al Bournemouth. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. 26 anni, il portiere rumeno sceglie le Cherries dove si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ultima esperienza in Francia - Negli ultimi sei mesi della passata stagione, Radu ha difeso i pali dell'Auxerre, raccogliendo 17 presenze in League 1 e riuscendo a mantenere la porta inviolata in cinque occasioni. La Premier League pertanto è il terzo grande torneo europeo che l'estremo difensore disputerà.