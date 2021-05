ufficiale Khedira si ritira. In bacheca un Mondiale, una Champions e 5 scudetti con la Juve

Con un post sul proprio account Twitter l’Hertha Berlino ha annunciato l’addio al calcio di Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid. “Anche se non hai indossato a lungo la nostra maglia - scrive il club della capitale tedesca -: grazie di tutto! E’ bello che tu ci abbia aiutato in un momento difficile”.

Khedira (34) in carriera ha vestito anche la maglia della Juventus, del Real Madrid, Stoccarda e della Nazionale tedesco vincendo nel complesso Una Bundesliga, una Liga, due Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, cinque scudetti, tre Coppa Italia, tre Supercoppa Italiana, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per Club, un Europeo Under21 e un Mondiale in Brasile nel 2014.