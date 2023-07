ufficiale Lazio e Pedro ancora insieme. Lo spagnolo: "Anche i tifosi decisivi per il rinnovo"

Pedro e la Lazio proseguiranno la strada iniziata due anni fa ancora insieme: lo ha annunciato il club biancoceleste tramite un post sul proprio account Twitter.

Poco dopo è stato lo spagnolo a confermare di aver trovato l'accordo con Lotito per il prolungamento del contratto: "Il calcio sta cambiando, molti calciatori stanno sposando altri campionati. A volte è difficile dire no. Io ho sempre messo in prima fila la Lazio per quello che ho vissuto qui in questi due anni, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Ringrazio il Presidente Lotito e mister Sarri per la fiducia. Questo gruppo è come una famiglia, anche i tifosi sono stati decisivi per il mio rinnovo".