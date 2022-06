ufficiale Lecce, dalla Fiorentina arriva Brancolini: accordo quinquennale con il portiere

Da Firenze a Lecce, Federico Brancolini cambia maglia. Il Lecce ha annunciato l'acquisto dell'estremo difensore, attualmente di proprietà della Fiorentina ma con un contratto che era in scadenza il 30 giugno prossimo, con un comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Brancolini (portiere classe 2001), nell'ultima stagione all'ACF Fiorentina. Il portiere emiliano, che vanta convocazioni in Under 18, 19 e 21, ha sottoscritto un accordo di cinque anni".