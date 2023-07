ufficiale Lecce, torna Falcone dalla Sampdoria a titolo definitivo

Wladimiro Falcone è ufficialmente un giocatore del Lecce. Ad annunciare il ritorno dell'estremo difensore in Salento è stato lo stesso club giallorosso con un comunicato, dove ha specificato anche che l'acquisto è stato realizzato a titolo definitivo, dopo il prestito della passata stagione: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone dall'U.C. Sampdoria. Il portiere romano, che ha sottoscritto un accordo della durata di cinque anni, raggiungerà la squadra domani mattina nel ritiro di Folgaria".

Le cifre.

Adesso un nuovo accordo tra Lecce e Sampdoria, con Falcone che tornerà dunque in Salento questa volta a titolo definitivo per una cifra sui 3 milioni di euro. Il portiere firmerà invece un contratto di cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2028, difendendo a tutti gli effetti una colonna portante del Lecce del presente e del futuro.

La passata stagione.

L'anno scorso Falcone ha giocato tutte le trentotto partite in campionato, subendo 46 gol e tenendo per 6 volte la portas inviolata, facendo una presenza anche in Coppa Italia con la maglia del Lecce. Decisivo per la salvezza dei salentini il rigore parato nel recupero monstre della sfida contro il Monza alla penultima giornata, quando riuscì a ipnotizzare Gytkjaer regalando la matematica permanenza in Serie A ai suoi compagni dopo una grande stagione.