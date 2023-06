ufficiale Males torna all'Inter. Il Basilea ha deciso di non riscattare il trequartista

Il Basilea ha reso noto con un comunicato ufficiale che Darian Males, Andi Zeqiri e Kasim Adams non indosseranno più la maglia rossoblù. Tutti e tre i giocatori erano in prestito e il club elvetico ha deciso di non avvalersi del diritto di riscatto. Pertanto Males torna all'Inter chiudendo la sua avventura dopo due anni e mezzo. Nell'ultima stagione il trequartista, 22 anni, può vantare un bottino di tutto rispetto: 47 presenze, 11 reti e 17 assist. Per quel che riguarda gli altri due giocatori: Zeqiri al Brighton e Adams all'Hoffenheim.