Evan Ndicka è ufficialmente un giocatore della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con il seguente comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore – classe 1999 – ha sottoscritto un contratto fino al 2028. Francese - Evan è nato a Parigi - di padre camerunense e madre ivoriana, Ndicka è cresciuto calcisticamente nell'Auxerre, per poi approdare nel 2018 all'Eintracht Francoforte, con cui un anno fa ha vinto l'Europa League. In Bundesliga ha totalizzato 134 presenze, con 10 gol.

Dopo avere militato in tutte le nazionali giovanili francesi, Evan ha recentemente scelto di sposare la divisa della Costa d'Avorio. Ndicka ha scelto la maglia numero 5. Benvenuto Evan!".

