ufficiale Sampdoria, torna Osti. Riprende la carica di Responsabile delle Aree Tecniche

Si restaura il vecchio organigramma in casa Sampdoria. Carlo Osti torna al suo posto, come Responsabile delle Aree Tecniche. Questo il comunicato del club blucerchiato: "L’U.C. Sampdoria è lieta di comunicare che, a far data da oggi, Carlo Osti riprende la carica di Responsabile delle Aree Tecniche, chiarite e superate le divergenze che avevano caratterizzato il periodo di sospensione cautelare a partire dal 1º ottobre 2021. Lo storico dirigente blucerchiato continuerà così a mettere a disposizione della società le sempre apprezzate esperienza, serietà e professionalità, con rinnovato entusiasmo e unità di intenti".