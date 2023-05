Il Bournemouth ha ufficializzato il riscatto dal Sassuolo di Hamed Traorè. Il club di Premier League, che ha acquistato il calciatore classe 2000 lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto, ha ora annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Traoré, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

