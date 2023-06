ufficiale Udinese, Pierpaolo Marino lascia il club friulano dopo quattro anni. Il comunicato

vedi letture

Pierpaolo Marino e l'Udinese si dicono addio dopo quattro anni. Di seguito il comunicato del club friulano: "Al termine della stagione sportiva 2022/2023, Udinese Calcio e Pierpaolo Marino non proseguiranno il proprio percorso insieme. Marino ha rappresentato un valore aggiunto per l’Udinese in tutti gli anni vissuti da manager in bianconero, condividendo con il club un importantissimo ciclo dalla fine degli anni 90 e contribuendo, poi, negli ultimi quattro anni, al consolidamento della squadra che ha sempre confermato, con anticipo, la sua partecipazione alla massima Serie A.

Il rapporto umano e di amicizia tra Pierpaolo Marino e l’Udinese Calcio resterà immutato con la Società che esprime tutta la sua gratitudine al direttore per le grandi professionalità e competenze messe sempre a disposizione della causa bianconera".