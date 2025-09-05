Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Napoli Women, arriva in prestito dal Club Brugge Davina Vanmechelen

© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 15:04Calcio femminile
di Luca Bargellini

Il Napoli Women ha ufficializzato l'arrivo dal Club Brugge di Davina Vanmechelen.

Attaccante belga nata a Sint-Truiden nel 1999, arriva al Napoli Women in prestito dal Club Brugge con opzione per il riscatto. Indosserà la maglia n° 25.

Vanta più di 80 presenze e 20 gol con le rappresentative giovanili e la nazionale maggiore del Belgio. Con un passato importante tra PSG, PSV, Twente e Standard Liegi, ha maturato una solida esperienza internazionale.
Con il Club Brugge, ha collezionato complessivamente 62 presenze e 40 reti, segnando 18 gol nella stagione 2022/23 e laureandosi capocannoniera della Jupiler League 2024/25, massima serie belga.

“Mi piace la passione che si respira nel club e lo stile di gioco italiano. In Serie A ci sono molte giocatrici belghe e questo mi ha dato una spinta in più. Voglio vincere tante partite, lottare fino all’ultimo minuto e tornare in nazionale. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere i suoi traguardi, segnare e fare assist il più possibile".

