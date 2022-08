ufficiale Un nuovo centrocampista per l'Empoli. Arriva Alberto Grassi dal Parma

vedi letture

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Alberto Grassi.

Alberto Grassi è un centrocampista italiano nato a Lumezzane il 7 marzo 1995. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta fa tutto il percorso nel vivaio dei bergamaschi fino alla Primavera. Con i nerazzurri arriva l’esordio in Serie A il 22 novembre 2014, in casa contro la Roma. Nella successiva stagione con l’Atalanta Grassi gioca 13 gare di campionato. A gennaio 2016 il trasferimento al Napoli mentre nell’agosto dello stesso anno il ritorno all’Atalanta in prestito: nella sfida con il Pescara arriva la sua prima rete in Serie A. Sempre con la formula del prestito Grassi approda alla Spal chiudendo la stagione 2017-18 con un bilancio di 28 partite e 3 gol. Nei seguenti tre campionati il calciatore milita nel Parma dove collezione 46 apparizioni. Nell’ultima stagione ha giocato nel Cagliari. Alberto Grassi conta presenze in tutte le nazionali giovanili e la partecipazione con l’Under 21 all’Europeo del 2017.